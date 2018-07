Crianças fazem trilha em Mairiporã Cerca de 550 crianças das escolas municipais de Mairiporã, na Grande São Paulo, participam hoje de um Passeio Sonoro, uma trilha artística-ecológica com sons da natureza e música ao vivo. A atividade será no Educandário, um espaço destinado à educação ambiental a 2 km do centro de Mairiporã. O objetivo do evento é apresentar às crianças a importância dos sons produzidos pelo meio ambiente, além da diferença entre os barulhos produzidos e os naturais. / AFRA BALAZINA e KARINA NINNI