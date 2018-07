Crianças foram forçadas a ficar nuas em escola Uma professora e uma monitora escolar são acusadas de obrigar crianças de 9 e 10 anos a tirarem as roupas em salas de aula da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, em São Gonçalo do Sapucaí (MG). Segundo os alunos, as profissionais, que trabalham na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, procuravam por pouco mais de R$ 30.