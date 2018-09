Crianças indígenas 'aprendem a voar' no México

Crianças indígenas do Estado de Veracruz, no México, estão aprendendo a arte de uma antiga cerimônia, que existe desde o ano 600 a.C. Elas sobem em um tronco de cerca de 30 metros de altura, se amarram com cordas e voam em círculos para agradar os deuses. A tradição dos índios Totonac é ensinada em uma escola, criada unicamente para ensinar às crianças a arte dessa cerimônia antiga. O diretor do projeto, Cruz Ramirez Vega, diz que tradicionalmente a cerimônia servia para pedir aos deuses chuvas para as plantações. Ela era realizada apenas uma vez por ano, no mês de junho. Com a chegada dos espanhóis ao México, a cerimônia antiga se tornou parte das festas de Corpus Christi. O objetivo das aulas é que as crianças aprendam as tradições e as levem de volta a suas comunidades, passando adiante o conhecimento para que a cerimônia não desapareça com o tempo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.