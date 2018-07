Crianças inglesas serão multadas por jogar bola na rua

Crianças de vilarejos no condado de Nottinghamshire, na Inglaterra, receberão multas de até RS$ 300 se forem pegas jogando futebol na rua. As autoridades da administração regional de Newark e Sherwood dizem que estão dando um aperto em jovens que "aborrecem" moradores. Os oficiais dizem ter identificado duas áreas - a rua Highfield, no vilarejo de Clipstone, e The Brambles, no vilarejo de Walesby - onde os jogos de bola nas ruas estariam "perturbando a ordem". "Recebi várias reclamações de moradores que se sentem intimidados e ameaçados pelo comportamento de alguns jovens que jogam bola perto de suas casas", disse a coordenadora para comportamento anti-social na região, Lynn Pallett. Idéia "maluca" "Alguns moradores sentem que a linguagem ofensiva, a invasão de propriedade e os danos aos jardins foram longe demais e pediram providências". "A administração regional e a polícia vão considerar processos em circunstâncias extremas, onde advertências sobre comportamento futuro forem ignoradas", acrescentou. Mas um morador disse que a multa é "maluca". "Crianças jogando na rua não me perturbam um nada. Tenho 77 anos e, se pudesse, eu jogaria na rua", disse Barry Heath. Outra residente, Margaret Gayson, disse que a idéia "parece ridícula". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.