Crianças pequenas precisam de 2 doses de vacina para H1N1--EUA

Segundo elas, testes realizados com a vacina do laboratório Sanofi-Pasteur's para a chamada gripe suína mostraram que as crianças têm a mesma resposta que quando recebem a vacina para a gripe sazonal. Dessa forma, crianças com mais de 10 anos precisam de apenas uma dose para estarem protegidas.

O médico Anthony Fauci, diretor do Instituto de Doenças Infecciosas e Alérgicas dos EUA, disse que as crianças menores precisarão de duas doses com um intervalo de 21 dias, mas acrescentou que elas poderão receber as vacinas para o H1N1 e a gripe sazonal no mesmo dia --o que facilitará a logística de vacinação.

"Imunologicamente esta vacina age como a da gripe sazonal e nós estamos muito satisfeitos com isso", disse Fauci a repórteres por telefone. "A resposta em crianças menores é menos robusta, mas isso não é inesperado."

De acordo com dados do governo dos EUA, 46 crianças morreram vítimas da nova gripe no país.

(Por Maggie Fox)