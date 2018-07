Crianças podem ter contraído febre maculosa em SP

Entre domingo e ontem, porém, algumas crianças começaram a apresentar sintomas da doença. Suas mães procuraram as unidades de saúde da região e a pediatra responsável as encaminhou para o Hospital Materno Infantil de Marília, centro de referência na região.

Diversos exames foram realizados para elaboração de um diagnóstico, que deve ser concluído em cerca de 20 dias. Por enquanto, as crianças estão realizando tratamento contra a febre maculosa. Uma delas, em estado mais grave, seguia internada hoje.

Segundo o secretário Luiz Antonio Romano, a pasta entrou em contato com todas as mães envolvidas, e está dando apoio em relação ao transporte e à medicação. A febre maculosa é transmitida para o homem por meio da picada do carrapato infectado.