Crianças publicam estudo em revista científica da Grã-Bretanha sobre abelhas Um projeto de ciência de alunos de 8 a 10 anos foi publicado na revista Biology Letters, ligada à Royal Society da Grã-Bretanha. O estudo, com diagramas desenhados à mão, abordou a forma como as abelhas veem cores e padrões. De acordo com a revista, os resultados relatados pelos estudantes são um "avanço real" no campo da visão das cores pelos insetos. As crianças trabalharam com um neurocientista e treinavam abelhas para ir até alvos de diferentes cores, dando-lhes uma recompensa de açúcar. Elas concluíram que os insetos são capazes de aprender e se lembrar de sugestões com base na cor e padrão. A avaliação de cientistas que revisaram o estudo antes de ser publicado foi que os experimentos eram modestos e não tinham análises estatísticas, mas foram habilmente e corretamente projetados. / AP