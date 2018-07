Crianças são detidas por tráfico em Sorocaba-SP Duas crianças com idades de 11 e 12 anos foram detidas por tráfico de drogas, no final da tarde de domingo (28), em Sorocaba (SP). Elas vendiam porções de crack e maconha numa pista de skate no bairro Habiteto, zona norte da cidade. Integrantes de uma ronda da Guarda Civil Municipal perceberam a movimentação e se aproximaram. Os meninos tentaram fugir, mas foram impedidos. O mais velho tinha R$ 83 em dinheiro e, ao ser questionado, levou os guardas até um arbusto onde a droga estava escondida. Os guardas apreenderam 32 porções de maconha e 48 pedras de crack.