Crianças são feridas por balas perdidas em Santos Três meninas, com idades de 8, 12 e 13 anos, foram atingidas por balas perdidas na noite de ontem, no bairro Bom Retiro, em Santos, na Baixada Santista. Segundo a polícia, por volta das 19h30, um grupo de adolescentes apareceu na Rua Cecília Meireles, onde as crianças brincavam, e ameaçaram um morador da rua, de 50 anos, dizendo ''agora nós vamos te pegar''.