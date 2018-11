Crianças são protegidas em excesso, diz pesquisa Pesquisa do canal pago Discovery Kids com 1.450 pais com filhos até 10 anos que têm acesso à TV por assinatura mostra que o medo da violência aumentou. Enquanto quase 75% deles brincavam na rua e iam a pé para a escola e mais da metade pegava ônibus sem companhia, atualmente menos de 15% dos filhos andam desacompanhados de um adulto. O trabalho constatou que as crianças passam mais tempo em atividades extracurriculares ou em casa.