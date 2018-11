Crianças sofrem um quarto dos ataques de cães em SP

Ainda de acordo com o balanço, feito com base em 341,6 mil ataques notificados pelos serviços de saúde do Estado entre 2005 e 2009 (média de 85,4 mil por ano), os jovens entre 10 e 19 anos são vítimas de 17,5% do total de casos. Já entre os adultos, 12,5% são contra pessoas de 20 a 29 anos, 11% atingem vítimas de 30 a 39 anos, outros 11% são contra os que possuem entre 40 e 49 anos e 10% ocorre entre os que têm entre 50 e 59 anos.

Do total de ataques registrados, 55% foram contra homens. Trinta e quatro por cento dos ferimentos causados pelos cães são considerados profundos, 6% são dilacerantes e 60%, superficiais. Há múltiplos ferimentos em 38% dos casos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina contra a raiva humana gratuitamente em postos de saúde e hospitais públicos. A relação dos endereços pode ser conferida no site www.cve.saude.sp.gov.br/htm/imuni/posto_sorod1.htm. São cinco doses no braço do paciente. O último caso de raiva humana no Estado de São Paulo foi registrado em 2001.