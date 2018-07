Crianças teriam sofrido abusos dentro de hospital no RS

O acusado teria se aproveitado da ausência da mãe de uma das crianças, que havia saído do quarto para ir ao banheiro, para tocar as partes íntimas das meninas de seis e 11 anos. Havia uma terceira criança nos aposentos, acompanhada de um familiar, que não foi molestada. Quando voltou, a mãe foi informada da agressão pela filha e procurou a enfermagem. Os funcionários do hospital acionaram a Polícia Civil, que chegou em poucos minutos e prendeu o funcionário da limpeza à 1h20.

Em nota, o Grupo Hospitalar Conceição, instituição federal à qual o Hospital Criança Conceição é vinculado, informou que está prestando atendimento psicológico às vítimas e seus familiares. Também destacou que o serviço social passou a rastrear possíveis situações semelhantes, visto que o suspeito trabalhava havia 20 dias na empresa terceirizada, e que o caso passou a ser acompanhado pelo Comitê de Direitos da Criança e do Adolescente do hospital.