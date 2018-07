A comunidade humana não se preserva na iminência do perigo, pelas ameaças ou pelo terror, só a alegria é o elo eficiente para que as pessoas desenvolvam respeito mútuo e confiança. Na contramão dessa inevitável realidade há os interesses particulares que se mascaram de ideologias, mediante os quais grupos se armam contra outros, disseminando a intolerância e a desconfiança, argumentando que a dialética do conflito é a mais real das realidades. Porém, essa dialética é miragem, invento do avesso da inteligência humana que, ainda incapaz de ancorar a alegria em seus relacionamentos, imagina que o mundo lhe é contrário, quando na verdade é ela mesma que contraria o mundo. Criatividade às avessas, isso sim!

ÁRIES 21-3 a 20-4

A melhor das boas vontades pode tornar-se uma dor de cabeça, se aplicada a relacionamentos que não comportam essa dignidade toda. Só se deve ajudar quem mereça, porque de outra forma você jogaria pérolas aos porcos.

TOURO 21-4 a 20-5

Melhor ficar sabendo da verdade nua e crua do que sustentar inverdades deliciosas que corroeriam a alma. A verdade liberta, você não sabia?

E, por acaso não é liberdade sua busca? Liberdade e independência.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O que parecia fácil

e simples virou difícil e complicado. Isso servirá para no futuro não depositar tanto crédito nas palavras sedutoras. O que parece bom demais para ser verdade é porque é bom demais para ser verdade.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Desafortunadamente, o vale-tudo não é apenas um espetáculo de luta na televisão, também faz parte do dia a dia das empresas e relacionamentos humanos. Porém, há também pessoas que insistem em ser corretas.

LEÃO 22-7 a 22-8

Quanto melhores forem as ideias que entusiasmarem sua alma, maior será também a responsabilidade de colocá-las em prática. Ideias que permanecem na teoria para sempre são as que pavimentam o caminho do inferno.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Assumir grandes

riscos não significa necessariamente garantir recompensas na mesma magnitude, pois se essa garantia existisse, o risco inicial desapareceria, constituindo-se apenas num investimento seguro.

LIBRA 23-9 a 22-10

O lado oculto das palavras sedutoras vem à tona, o que deve ser celebrado, porque você terá a oportunidade de fazer escolhas mais inteligentes. A sedução encanta, mas em geral traz consigo vieses nada encantadores.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

É cansativo ter de voltar sempre ao início para organizar as coisas, seria melhor

se as pessoas preservassem na memória o que devem fazer. Porém, se as coisas são assim, melhor voltar com boa vontade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Quando os humanos ficam com medo, ou dão uma de valentões com gritos e ameaças

ou passam a fazer uso de artimanhas sedutoras para ganhar controle sobre o que as atemoriza. Tenha isso sempre em mente.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Pela boca morrem os peixes, mas os mesmos nadam no aquário, que se contamina com a situação. Indiretamente, os acontecimentos atingem você, porém, isso não diminui nem um pouco o impacto nem sua responsabilidade.

PEIXES 20-2 a 20-3

Você deve sacrificar-se, mas sem fazer disso um exercício tolo de assumir funções que não são de sua competência, nem muito menos fazer o que outras pessoas plenamente qualificadas poderiam e deveriam fazer.