Crimes atingem de estudantes a secretários de Estado

Após sair da igreja com o marido, no mês passado, uma aposentada de 80 anos entrava no carro da família, quando foi abordada por dois criminosos armados em uma moto, na Rua Padre João Manuel, na esquina com a Alameda Franca. A dupla arrancou a bolsa da aposentada e levou carteira, celular e outros objetos.

"Minha mãe estava com meu padrasto, foi um susto grande. Mas a bolsa foi recuperada porque naquele momento passavam policiais militares e o motoqueiro largou tudo no chão", contou a filha da vítima, que pediu para não ser identificada.

Um dia antes, uma moça de 25 anos foi detida às 16h30 por criminosos quando passava pela Rua Estados Unidos, na esquina com a Rua Ministro Rocha Azevedo. Segundo a polícia, assaltantes fizeram a jovem entrar numa Kombi branca e circularam com ela por alguns minutos. Em seguida, libertaram a vítima na Alameda Campinas. Ela teve o aparelho BlackBerry roubado, além de R$ 2.100.

Adriana Soares, de 23 anos, estuda na região da Avenida Paulista e diz que o pai a busca de carro, por causa do medo de assaltos. "Eu costumava pegar ônibus, mas o ponto aqui fica um pouco vazio à noite. Como já tive meu celular arrancado da mão, resolvi mudar um pouco minha rotina."

A vendedora Soraia Freitas, de 27 anos, trabalha na região dos Jardins e disse que furtos também têm sido constantes no bairro. "A nova onda é o furto de bolsas das mesas. Na hora do almoço, quem deixa a bolsa na mesa para fazer o prato corre o risco de não encontrar (na volta). Duas amigas minhas tiveram esse problema." A gerente de uma padaria tradicional na Rua Haddock Lobo confirmou que tem recomendado mais atenção à clientela.

RESIDÊNCIAS

Foi nos Jardins também que dois secretários de Estado da gestão José Serra (PSDB) tiveram as casas assaltadas, em uma onda de roubos a residências que fez ao menos outras 18 vítimas entre março e agosto, conforme a Polícia Militar. Guilherme Afif, da pasta do Trabalho, e Luiz Roberto Barradas Barata, da Saúde, foram vítimas de quadrilhas que agiam com violência e pareciam ter bastante informação sobre a rotina dos secretários. A Associação AME Jardins - formada por empresários e executivos da região - realizou um manifesto pedindo mais segurança para o local.