Crimes no carnaval de Salvador caem 28%, diz governo O número de crimes e delitos registrados nos circuitos do carnaval de Salvador foi 28% menor do que o verificado no ano passado, segundo dados do governo baiano. Ao todo, foram registrados 828 casos durante os sete dias de festas - ante 1.150 na folia do ano passado. "Do ponto de vista do que é competência do Estado, foi o melhor carnaval dos últimos oito anos", comemorou o governador Jaques Wagner (PT).