Criminalista Roberto Podval fará defesa do casal Nardoni

Levorin disse que renunciou ao processo por ?divergências processuais e profissionais?. ?Não vou entrar em detalhes sobre o motivo de nossa saída. Fizemos a nossa parte.? O escritório de Levorin foi contratado por Antonio Nardoni, pai de Alexandre, nos dias seguintes ao crime, quando surgiram os primeiros indícios da participação do casal no assassinato. ?Por também ser advogado (Nardoni atua como tributarista), o pai gosta de dar palpites sobre as decisões tomadas pela defesa e isso às vezes dificulta o trabalho e cria um desgaste?, disse ao jornal O Estado de S. Paulo um criminalista, que diz ter sido sondado por Nardoni no ano passado.

Antes de anunciar quais medidas tomará, Podval diz que vai estudar o processo. ?Até o fim desta semana quero me dedicar apenas aos autos. Depois disso, vou conversar com o Alexandre e a Anna Carolina?, afirmou. Nos últimos anos, Podval esteve à frente de casos emblemáticos, como o do médico Farah Jorge Farah (condenado a 13 anos de prisão pelo assassinato e esquartejamento de sua paciente Maria do Carmo Alves) e do iraniano Kia Joorabchian, investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro durante a parceria da empresa MSI com o Corinthians. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.