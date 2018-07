Criminoso do Cerro Corá é morto pela PM do Rio Reinaldo da Silva Couto, o Donaldo, apontado como chefe do tráfico do morro Cerro Corá, no Cosme Velho, zona sul do Rio, foi morto ontem num confronto com policiais militares. Segundo a polícia, ele se preparava para lançar uma granada contra os PMs quando foi alvejado. O bandido foi abordado num automóvel Palio roubado, no Morro dos Prazeres, por policiais do batalhão do Estácio. Houve perseguição por ruas do bairro de Santa Teresa. Com Donaldo, foram apreendidos maconha, um revólver e a granada. De acordo com a polícia, o criminoso teria se envolvido em um seqüestro de turistas na Estrada das Paineiras, nas proximidades do Cerro Corá.