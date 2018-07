Criminoso é preso com granada em favela do Rio Um homem foi preso com uma granada ontem à noite por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Coroa, no Catumbi, zona norte do Rio de Janeiro. Em junho, militares da unidade ficaram feridos após a explosão de uma granada, depois de trocarem tiros com traficantes. Um policial teve as duas pernas amputadas. Outros dois PMs foram atingidos, mas com menor gravidade.