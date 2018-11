Criminoso faz passageiros de ônibus reféns em SP Um homem mantém reféns desde as 6 horas de hoje os passageiros de um micro-ônibus da Linha Jardim São Luiz próximo ao Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, segundo informações da Polícia Militar (PM). Houve tiroteio no local dentre o suspeito e agentes da corporação, mas não há informações sobre feridos. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão no local. Não está confirmado o número de reféns em poder do criminoso.