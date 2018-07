Criminosos atiram de carro e matam 6 pessoas no RJ Seis pessoas foram mortas por criminosos que passaram atirando, de carro, em uma rua da favela Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por volta das 18h desta sexta-feira. Uma das vítimas foi morta dentro de um carro. As demais estavam ao redor do veículo.