Criminosos atiram em ônibus e ferem três no Rio Três pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje ao serem baleadas dentro de um ônibus, no subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Militar (PM), bandidos disparam vários tiros contra o coletivo, quando o veículo passava em frente à Favela Pára-Pedro. Após o ataque, os criminosos fugiram para dentro da comunidade. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também no subúrbio da capital fluminense. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre o motivo do ataque. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho).