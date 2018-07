Criminosos colocam fogo em quartel no Pará Um quartel da Polícia Militar (PM) foi incendiado ontem em Água Azul do Norte (PA). Segundo o soldado que estava no local, dois criminosos foram até o quartel simulando terem presenciado uma ocorrência. O policial foi desarmado e levou vários tapas dos suspeitos. Logo depois, eles colocaram fogo no prédio.