Criminosos explodem outro caixa eletrônico em SP

Segundo testemunhas, que acionaram policiais militares da 4ª Companhia do 19º Batalhão, quatro homens, em duas motos, foram vistos deixando o local após o estrondo dentro do estabelecimento, cujo interior ficou parcialmente destruído também. Não se sabe o valor levado da máquina. O caso será registrado no 66º Distrito Policial, do Vale do Aricanduva. Ninguém foi preso.

Banco - Minutos antes da ação da quadrilha no supermercado, uma explosão danificou as portas de vidro de uma agência do Banco Itaú localizada próximo ao 1.690 da avenida Líder, no mesmo bairro. Nenhum caixa foi alvo dos criminosos, que teriam utilizado deste artifício para atrair viaturas da PM até o local e assim agir com mais tranquilidade dentro do supermercado.