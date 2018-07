Criminosos fazem disparos contra posto policial no Rio

Um policial rodoviário ficou ferido na madrugada desta quarta-feira, 10, após um ataque de criminosos contra o posto rodoviária da Via Lagos, na Rodovia RJ-124, na altura de Rio Bonito, no Rio.O PM Wallace Azevedo Loureiro, de 31 anos, recebeu um tiro de raspão na cabeça e foi socorrido ao Hospital Darci Vargas. Segundo a Polícia Militar, ele foi transferido para o Hospital Militar, no Rio, e passa bem.O ataque aconteceu por volta das 5h30, na altura do Km 13, no bairro Boa Esperança. Segundo testemunhas, um carro parou próximo ao posto rodoviário e os criminosos começaram a atirar. Eles fugiram e ninguém foi preso.