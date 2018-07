Criminosos já queimaram 17 ônibus e oito carros em SC O governo do Estado de Santa Catarina divulgou há pouco um comunicado confirmando que 30 pessoas permanecem presas por suspeita de terem participado dos ataques registrados nos últimos dias no Estado. Segundo a cúpula de Segurança, 58 pessoas tinham sido detidas para averiguação. De acordo com o governo, desde o início dos ataques, no último dia 12, 17 ônibus e oito automóveis foram incendiados, e três bases da Polícia Militar foram atacadas.