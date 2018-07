Criminosos lançam coquetéis-molotov em DP do Rio Criminosos lançaram dois coquetéis-molotov no pátio da 45ª Delegacia de Polícia (DP), no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, nesta sexta-feira, 31. Os artefatos explodiram e danificaram dois carros particulares, mas ninguém se feriu. Um suspeito de ter participado da ação criminosa foi detido. Os carros ficaram parcialmente queimados. Na terça-feira, 28, à noite, a mesma delegacia havia sido alvo de criminosos, que passaram atirando contra o prédio. Naquela mesma ocasião, também foram registrados ataques à sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) e a uma base de policiamento avançado.