Os assaltantes teriam entrado no imóvel, localizado na rua José dos Santos Castro, no Tremembé, para cometer um roubo, por volta das 7h, mas foram surpreendidos por policiais militares e então fizeram os reféns. Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram chamados e cercaram a residência.

Os dois bandidos foram encaminhado para o 20º DP, na Água Fria, também na zona norte.