Criminosos resgatam detentos de presídio em Goiás Por volta da 1h30 da madrugada de hoje um grupo armado rendeu os vigias do presídio de Santo Antônio do Descoberto, no interior de Goiás, e possibilitou a fuga de detentos. A polícia procura por 13 foragidos que ainda estão a solta. Um dos homens faria parte de uma facção criminosa de São Paulo.