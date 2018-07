Crise afeta cinquentenário de Brasília, que terá comemoração mais modesta Os 50 anos de Brasília serão comemorados com uma festa menor que a originalmente concebida, sem atrações estrangeiras - e com um dos principais cartões-postais da cidade, a Catedral, ainda em obras. O anúncio oficial da programação será feito hoje. Entre as atrações confirmadas pelo governo do Distrito Federal estão os grupos NX Zero, Bruno & Marrone e Paralamas do Sucesso. O governo do DF pretende desembolsar até R$ 10 milhões pelo evento, metade do prometido inicialmente pelo governador afastado José Roberto Arruda (sem partido, ex-DEM), preso desde 11 de fevereiro na Superintendência da Polícia Federal. Os organizadores prometem uma festa mais enxuta na Esplanada dos Ministérios e buscam apoio da iniciativa privada para reduzir custos.