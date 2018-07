Crise afeta varejo no 4o tri, mas setor cresce em 2008 O comércio brasileiro conseguiu reduzir em dezembro o ritmo de queda das vendas e fechou 2008 com saldo positivo, graças ao forte desempenho do setor no início do ano passado, mostraram dados divulgados nesta terça-feira. As vendas do varejo em dezembro ficaram 0,3 por cento abaixo do verificado em novembro. Apesar de marcar a terceira queda mensal consecutiva, o recuo foi menor do que o estimado por economistas consultados pela Reuters, que esperavam uma queda de 1 por cento. "Nos nove primeiros meses do ano, o crédito era abundante, a renda avançava, o emprego era farto, a massa salarial aumentava, o câmbio favorecia a importação e segurava a inflação. Aí veio a crise e tudo mudou", afirmou Reinaldo Pereira, economista da Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelos cálculos. Mesmo considerando os efeitos da turbulência financeira global sobre a economia brasileira, o varejo conseguiu fechar 2008 com um aumento de 9,1 por cento em suas vendas. Se não fosse o impacto da crise nos últimos meses do ano passado, o varejo teria registrado, pela primeira vez na história, um crescimento anual de dois dígitos. "O efeito da crise foi muito forte no último trimestre e, certamente, se não fosse a turbulência, teríamos uma expansão de dois dígitos", afirmou o economista do IBGE. Ainda assim, o resultado de 2008 foi o terceiro melhor da série histórica do instituto, iniciada em 2001, ficando atrás do desempenho de 2004, quando subiu 9,3 por cento, e de 2007, quando a alta foi de 9,7 por cento. Pereira lembrou que até setembro do ano passado, o volume de vendas do comércio brasileiro crescia 10,4 por cento. Os setores de móveis e eletrodomésticos e supermercados foram as âncoras da expansão da vendas em 2008. O setor de móveis respondeu por 26,2 por cento da taxa do ano e o segmento de supermercados foi responsável por 29,4 por cento da variação anual. Ainda que a desaceleração das vendas tenha sido menor do que o esperado, Pereira ainda traça um cenário mais cauteloso para o setor em 2009. Para o economista, considerando os efeitos da crise já sentidos e o que ainda pode vir, seria muito difícil para o setor manter este ano o ritmo de 9 por cento de expansão registrado no biênio 2007-2008.