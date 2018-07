Crise afetou discussões na Rio+20, afirma Cozendey A crise internacional prejudicou a discussão sobre o financiamento de iniciativas para o desenvolvimento sustentável previstas no documento da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A opinião é do secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Carlos Augusto Cozendey.