Crise atinge construção de plataformas e pode afetar Petrobras O aperto global no crédito está afetando empresas que constroem plataformas e sondas marítimas para exploração de petróleo, o que poderá prejudicar parte dos planos da Petrobras para o desenvolvimento das novas áreas no pré-sal da bacia de Santos. O especialista Brian Uhlmer, da Pritchard Capital, de Houston, que acompanha o mercado global de plataformas petrolíferas, afirmou que aproximadamente 20 construções sofreram atrasos ou cancelamentos devido a dificuldades de financiamento encontradas pelas companhias responsáveis pelos projetos. O volume equivale a cerca de um quinto do total de novas plataformas e sondas planejadas para iniciar operações por volta de 2012. "O (desenvolvimento do) pré-sal deverá sofrer atrasos significativos, questão de anos", afirmou Uhlmer. O presidente da petroleira brasileira, José Sergio Gabrielli, confirmou recentemente o adiamento da divulgação do novo plano de investimentos, que estava previsto para sair em outubro, mas que agora está sendo reavaliado. Gabrielli admitiu ter problemas com fornecedores e cogitou auxiliar o financiamento da construção das embarcações de que a companhia necessita. As plataformas de produção do pré-sal serão construídas em série no Brasil e 10 já foram autorizadas pela diretoria da estatal. Das 40 sondas de perfuração que serão utilizadas, 12 serão afretadas no exterior e 28 construídas no Brasil. O Credit Suisse, que estima que a estatal elevará o volume de investimento no período de cinco anos a partir de 2009 para 170 bilhões de dólares, ante os atuais 112 bilhões, informou em um relatório no mês passado que a empresa poderia ter problemas com o fluxo de caixa se o petróleo ficar ao redor de 65 dólares o barril. Nesse cenário, o banco disse que a Petrobras teria que levantar 15 bilhões de dólares em 2009 em dívida nova e elevar a dívida total para 82 bilhões de dólares até 2013, ante 14,2 bilhões de dólares neste ano. "Não precisa ser economista para imaginar como isso impacta os planos da Petrobras. Eles vão precisar de muito dinheiro, em um ambiente em que há pouco", afirmou Erasto Almeida, analista do Eurasia Group em Nova York. "As condições estão muito difíceis, as condições de financiamento, então claramente o governo terá que segurar um pouco (os planos)", afirmou François Moreau, da consultoria Estratégia e Valor, do Rio de Janeiro. (Reportagem de Stuart Grudgings)