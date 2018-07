Crise de crédito ameaça expansão sucroalcooleira no Brasil--ED&F A crise global de crédito apresenta uma ameaça para a expansão do setor sucroalcooleiro no Brasil e pode também reduzir a demanda por etanol, com as previsões de uma desaceleração nas vendas de carros flex, disse a trading ED&F Man em um relatório mensal na segunda-feira. O relatório observou também que o aumento do dólar contra o real normalmente levaria a um aumento no nível de investimentos em usinas. O real sofreu uma depreciação maior do que a queda dos preços do açúcar durante a atual crise econômica, deixando os exportadores em melhor situação do que há algumas semanas, disse a Man. "Entretanto, com as linhas de crédito não existentes e devendo permanecer fechadas por algum tempo, esses investimentos têm que ser questionados agora", disse a trading. "Isso seria altista para os preços do açúcar e do álcool, mas existe um risco bastante real de destruição do crescimento da demanda também, especialmente para o álcool", completou o relatório. A ED&F Man afirmou que a expansão dos veículos flex no Brasil foi financiada pelo crédito, portanto as vendas de novos carros devem diminuir. "O aumento anual na demanda pode também ver uma desaceleração significativa para a próxima temporada, até que essa turbulência econômica seja suavizada", disse o relatório. A crise de crédito também deve impactar o fluxo normal de açúcar, com companhias ou compradores estatais lutando para permanecer solventes. (Por Nigel Hunt)