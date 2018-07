Crise deixa trabalhadores mais leais a empresas, diz pesquisa CINGAPURA, 9 de março (Reuters Life!) - A crise global certamente detonou o balanço das companhias, mas fez com que mais de 40 por cento dos empregados se sentissem mais comprometidos com seus patrões, segundo uma pesquisa realizada pela empresa internacional de recrutamento Kelly Services na Europa, América do Norte e Ásia/Pacífico.