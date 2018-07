Crise em Honduras pode tirar Celso Amorim do staff nacional

Conheça os projetos das quatro candidatas aos Jogos de 2016

Fontes do Palácio do Planalto confirmaram ontem ao Estado que existia a possibilidade de um cancelamento da viagem diante da crise na América Central. Amorim tem sido o coração da política externa de Lula e não há praticamente nenhuma viagem internacional do presidente que não conte com ele.

Diplomata de carreira e um dos nomes mais conhecidos da diplomacia nacional, Amorim estava escalado pelos organizadores da campanha do Rio para realizar os contatos com membros do COI que simultaneamente fazem parte de governos estrangeiros. Nos quase oito anos como chanceler, Amorim foi derrotado em várias eleições em que o Itamaraty apresentou candidatos, como a para dirigir a Organização Mundial do Comércio (OMC). Ainda assim, o desfalque de Amorim pode ter outro impacto: grande parte do esforço brasileiro em obter votos no COI segue a linha da política externa do País, com enfoque na África e nos países em desenvolvimento.

Há três meses, Amorim anunciou em uma audiência pública no Senado que a candidatura do Rio para os Jogos era uma das prioridades do governo. Embaixadas foram acionadas para fazer o trabalho de lobby e, em todas as viagens presidenciais, um representante do COB foi incluído.

A presidente da candidatura de Madri para os Jogos de 2016, Mercedes Cohen, confirma que há um acordo entre sua cidade e o Rio para a transferência de votos caso uma das duas seja desclassificada na primeira fase. "Há uma relação", admitiu. "Mas não podemos garantir que conseguiremos fazer com que os votos sejam transferidos." Lula já havia dado o mesmo sinal em entrevista à agência AFP. "Temos certamente simpatias."

Na rodada inicial, cada região tende a votar em locais próximos a seus países. Os europeus representam 47 dos 105 votos. Nas Américas, são 18, e na África, 15.