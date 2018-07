Crise emperra projetos verdes de hotéis nos EUA

Martha C. White THE NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

Controladores de hotéis ansiosos para satisfazer a demanda crescente de clientes por instalações mais sustentáveis têm esbarrado na dura realidade da recessão americana. Quando a economia ainda crescia a pleno vapor, arquitetos criavam jardins nos tetos, pisos de madeira reciclada e painéis solares. Agora, os donos de hotéis estão trocando projetos ambiciosos por iniciativas ambientais mais modestas, que custam pouco e podem até ajudar a economizar.

"Investimentos em reformas caras cujo retorno será a longo prazo foram adiados", diz Steve Faulstick, diretor do Doubletree Hotel, em Portland. "Gostaríamos de ser totalmente ecológicos, mas não faremos isso demitindo funcionários."

O setor hoteleiro ainda está tentando sair de uma recessão prolongada. As taxas de ocupação se recuperaram um pouco, mas os hotéis ainda estão numa fase difícil. A média de ocupação no segundo quadrimestre foi de 60,7% - em 2000 era de 69,3%.

Essa realidade desestimula gastos com reformas verdes, apesar do número crescente de empresas que exigem práticas sustentáveis em hotéis. Caso da Cisco, gigante de tecnologia que só faz reservas nos estabelecimentos que se enquadram em padrões de excelência ambiental.

Para atender a essa demanda sem cair no prejuízo, os hotéis procuram o que é "mais fácil e barato", diz Faulstick. Isso inclui incentivar funcionários a apagarem as luzes e hóspedes a reutilizarem toalhas. Os estabelecimentos também instalam aparelhos para reduzir o consumo de água. Com tais medidas, o Starwood Hotel, em Massachusetts, está economizando US$ 52 mil por ano. Executivo do InterContinental Hotels, David Jerome, vai além: diz que a crise acelerou os planos ecológicos da empresa. Um programa piloto está sendo ampliado para toda a cadeia, por reduzir custos.

Um dos problemas enfrentados pelos hotéis é o de adotar projetos verdes de modo discreto o suficiente para não incomodar hóspedes convencionais, mas deixá-los visíveis para os "clientes verdes".

Pesquisa feita pela Universidade de Nova York mostrou que mesmo hóspedes que dizem ter consciência ambiental não querem pagar mais por elas ou ver mudanças que julgam incômodas. Se frascos de xampu são substituídos por dosadores de parede, eles reclamam. "Não queremos que os hóspedes achem que tudo é de responsabilidade deles. Temos de balancear a experiência que o cliente terá e os benefícios para o ambiente", diz Jerome. TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO