Crise entre Brasil e Equador pode afetar integração

O debilitamento das relações diplomáticas entre Brasil e Equador depois da expulsão da construtora brasileira Odebrecht poderia ser prejudicial para integração e economia dos dois países, na opinião de analistas ouvidos pela BBC Brasil. A primeira reação de descontentamento por parte do governo brasileiro com a crise foi expressada nesta quinta-feira, com o adiamento da visita de uma missão chefiada pelo ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, prevista para o dia 15, na qual seriam discutidos temas ligados a obras de infra-estrutura viária no Equador. Para Mark Weisbrot, diretor do Centro de Pesquisas de Política Econômica (CEPR, na sigla em inglês), de Washington, essa é a primeira medida de pressão do Brasil para tentar proteger seus interesses, ente eles a Petrobras, que também está sob ameaça de expulsão. "Isso significa uma medida de pressão por parte do Brasil para tentar frear a desativação de outros contratos em andamento", afirma Weisbrot. No sábado, Correa ameaçou nacionalizar o Bloco 18, no qual opera a Petrobras, se a empresa não aceitar as novas regras determinadas pelo governo equatoriano para a exploração petrolífera. O chanceler brasileiro Celso Amorim respondeu às declarações de Correa nesta quinta-feira, ao afirmar que a Petrobras só deixará o país se for indenizada. "A maior ameaça é que esse desacordo possa frear o processo de integração regional", afirmou. Grandes projetos Entre os projetos que correm risco de adiamento por causa da crise está a construção do eixo hidro-rodoviário Manta (Equador)-Manaus, que poderia estar na pauta de discussão da missão brasileira que seria enviada a Quito no dia 15. "Se as relações diplomáticas se complicam, as negociações para a construção do eixo poderiam ser afetadas e, com elas, a possibilidade de o Brasil ter uma saída comercial para o Pacífico", afirmou Julio Oleas, professor da Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais (Flacso), no Equador. O projeto, que ainda está em fase de negociações, prevê a criação de um corredor inter-oceânico rodoviário até o porto de Manta, ao qual poderiam se incorporar também Bolívia, Peru e Venezuela. O projeto tem um custo total estimado em US$ 1,5 bilhão. Na área de energia, a Petrobras era umas das empresas que poderiam participar dos projetos de exploração em águas profundas no campo petrolífero ITT, maior reserva de petróleo do Equador, cuja licitação está paralisada devido à disputas entre setores do governo e ambientalistas que se opõem ao desenvolvimento de campos petrolíferos na região amazônica. Além deste projeto, o governo do Equador também negocia a compra 24 aviões Super Tucanos da Embraer. "Todos esses projetos e acordos podem estar sob ameaça", disse Oleas. Eleições Na opinião de Julio Oleas, o presidente do Equador, Rafael Correa, elevou a tal ponto o nível da crise com a Odebrecht que voltar atrás na decisão poderia ocasionar ao presidente perda de credibilidade entre a população. Apesar de ter vencido com 67% dos votos o referendo que aprovou a nova Constituição, Correa continua em campanha eleitoral. Isso porque as regras do processo constituinte prevêem a realização de novas eleições gerais antecipadas, que deverão ocorrer em fevereiro de 2009. Correa novamente será candidato à Presidência. Debilitar-se politicamente em meio à campanha seria o menos indicado para o presidente, avalia Oleas. "O custo político para Correa de permitir, depois da crise, que a Odebrecht continuasse no país poderia ser mais grave que se desentender com o Brasil", afirmou Oleas. O governo equatoriano responsabiliza a construtora de cometer falhas estruturais na construção da usina hidrelétrica San Francisco e de cometer irregularidades no processo de financiamento desta e de outras obras. Os projetos da Odebrecht no Equador totalizam US$ 650 milhões. Ao mesmo tempo, Oleas adverte que o governo equatoriano terá de assumir as conseqüências da paralisação das obras de infra-estrutura que haviam sido projetadas com a construtora brasileira. "Duas hidrelétricas, um projeto de irrigação e um aeroporto afetam consideravelmente os projetos do governo na área", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.