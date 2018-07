Crise externa desacelera índice de preços ao produtor

O índice mede os preços "na porta das fábricas" e não inclui os custos com frete e impostos que influenciam os preços ao consumidor.

Foi a menor variação desde junho do último ano. "Desde setembro, quando os preços atingiram o seu pico, eles vem desacelerando, e isso pode ter a ver com a crise internacional", disse o coordenador da pesquisa, Alexandre Brandão.

A menor demanda externa provocou uma redução de preços em vários setores, com destaque para o de Alimentos. Depois de quatro meses em alta, os alimentos caíram 0,40 por cento em novembro. Commodities e seus derivados, como suco de laranja, óleo de soja, farelo e tortas de soja, puxaram a retração dos alimentos.

A Metalurgia também sentiu o impacto da crise mundial e da redução da demanda. Os preços dos produtos metalúrgicos caíram 0,80 por cento em novembro ante outubro, com destaque para a queda no alumínio, outro item com cotação internacional. O segmento de Papel e Celulose também sucumbiu a crise global com queda em novembro de 2,31 por cento, a maior entre os 23 setores pesquisados pelo IBGE.

O IPP só não mergulhou no terreno negativo devido à elevação nos preços das Bebidas e a uma alta pontual no setor de Impressão (6,21 por cento).

Os preços das bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, aumentaram no atacado em 2,20 por cento em novembro, após subiram 3,57 por cento em outubro. No ano, já acumulam alta de 7,49 por cento. "O verão vai chegando e o consumo de bebida aumenta. As empresas do setor aproveitam para ampliar também suas margens", disse Brandão. "Há um efeito renda por trás disso", afirmou.

Segundo o IBGE, 13 das 23 atividades pesquisadas apresentaram alta de preços, contra 17 do mês anterior. Na comparação com novembro de 2010, a maior alta de preços foi a do setor de Calçados e Artigos de Couro, com elevação de 18,23 por cento. A maior variação negativa foi a de Equipamentos de Informática, Produtos Eletrônicos e Ópticos, com queda de 10,70 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)