Crise faz órgão regional cancelar encontro oficial

A chancelaria costa-riquenha informou que a suspensão deve-se às "complexidades apresentadas no exercício da presidência rotativa do Sistema de Integração Centro-americano (Sica)". O país preside a organização desde julho.

Segundo analistas, as complexidades referem-se à crise política aberta na região após o golpe de Estado em Honduras. "A integração centro-americana está passando por um mau momento", disse o economista costa-riquenho Helio Fallas. Se um governo de direita for eleito em Honduras, é possível que busque se aproximar da Costa Rica e do Panamá, o que seria um novo obstáculo à integração.