Crise financeira precisa de resposta coordenada, diz Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse neste sábado que a crise financeira exigirá uma resposta global e coordenada e que as nações mais industrializadas precisam trabalhar juntas para resolvê-la rapidamente. Ele alertou, entretanto, que o problema não será sanado da noite para o dia. "Todos nós reconhecemos que esta é uma crise global séria e que, portanto, requer uma resposta global séria", afirmou ele a repórteres após um inusitado encontro neste sábado com chefes do G7 e líderes do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial. "Estou confiante de que as maiores economias do mundo podem superar os desafios que enfrentamos", disse Bush. Ele argumentou que os Estados Unidos têm um papel de liderança na solução da crise. Os créditos foram prejudicados no ano passado após a ruína do mercado imobiliário norte-americano, o que fez as ações do mundo todo caírem vertiginosamente e forçou a administração Bush e tomar medidas extraordinárias para levantar o sistema financeiro do país. O presidente insistiu que o pacote de 700 bilhões de dólares, aprovado na semana passada pelo Congresso norte-americano, é adequado para lidar com os problemas, mas que demorará um tempo para implantá-lo. "Esses esforços extraordinários estão sendo implantados o mais rápida e efetivamente possível", afirmou, ladeado pelos ministros das Finanças do G7, além de importantes membros do seu próprio gabinete, incluindo o Secretário do Tesouro, Henry Paulson. "Os benefícios não serão realizados da noite para o dia, mas, quando essas ações foram implementadas, ajudarão a restaurar a estabilidade de nossos mercados e a confiança das nossas instituições financeiras", disse Bush. O Departamento do Tesouro está trabalhando em um plano para tomar fatias iguais das instituições financeiras e ajudar a equilibrar suas contas, que foram prejudicadas pelas perdas do setor imobiliário. Sem crédito, o crescimento econômico diminuirá, e os investidores querem que o G7 construa um plano para levar o crédito de volta ao mercado. Bush exortou as nações do Grupo dos Sete a continuarem trabalhando em cooperação e pediu que elas coordenem suas respostas à crise para ajudar a descongelar os mercados de crédito, citando o corte de taxas de juros pelos bancos centrais, nesta semana, como um bom exemplo. O presidente afirmou que o G7 fará o que for preciso para sanar a crise e elogiou o trabalho do grupo para implantar medidas para estimular o crédito e assegurar que os bancos levantem dinheiro novamente. O grupo é formado por Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Itália. (Reportagem adicional de David Lawder)