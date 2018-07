Crise fiscal deve prejudicar resultados de tecnologia nos EUA

As companhias de tecnologia geralmente gozam de uma alta nos pedidos em dezembro, um momento no qual empresas utilizam sobras de recursos em seus orçamentos para compra de bens que desejam --produtos de tecnologia da informação que são interessantes e úteis, mas não essenciais.

Mas a sobra de orçamento de fim de ano foi limitada em 2012, de acordo com analistas e outros especialistas, citando conversas com compradores de tecnologia e fontes de vendas.

Eles dizem que as companhias contiveram as compras de TI em dezembro, em parte por causa das tumultuadas negociações em Washington para evitar o abismo fiscal, um pacote de aumento de impostos e corte de custos de validação automática que poderia ter levado a já frágil economia dos EUA para uma recessão.

Deputados republicanos dos EUA, liderados por John Boehner, decidiram apenas em 1o de janeiro sobre um acordo para evitar esse pacote, assinado como lei pelo presidente Barack Obama no dia seguinte.

"Executivos de tecnologia e executivos financeiros não estavam liberando investimentos", disse Andrew Bartels, analista da Forrester Research, que atua como consultora de compradores corporativos de tecnologia.

"Se Boehner e Obama tivessem sido capazes de fechar um acordo por volta de 15 de dezembro, teríamos investimentos de fim do trimestre", acrescentou.

Analistas dizem esperar que os gastos com tecnologia permaneçam fracos pelo menos durante o primeiro trimestre no país, quando as empresas esperam para ver se o Congresso dos EUA pode resolver outro impasse fiscal, desta vez sobre o teto da dívida e cortes de gastos federais.

Wall Street já reduziu significativamente as expectativas para o setor de tecnologia, cujo desempenho tem ficado abaixo da média do mercado.

O mercado agora espera que as companhias de tecnologia no índice S&P 500 registrem uma queda de 1 por cento nos lucros do quarto trimestre, contra um aumento médio de 2,8 por cento para companhias em todo o S&P 500.

Há três meses, analistas esperavam que os lucros do setor de tecnologia crescessem em 9,4 por cento no quarto trimestre, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

As estimativas de lucro do setor no primeiro trimestre também foram rebaixadas, para 2,6 por cento, ante 9 por cento há três meses, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A Intel vai divulgar seus resultados em 17 de janeiro, a primeira das grandes empresas de tecnologia dos EUA que dependem de gastos corporativos. Ela será seguida por IBM, Microsoft e EMC em janeiro. Cisco Systems, Dell e HP fecham o ciclo daqui a cerca de um mês.

(Por Jim Finkle; Reportagem adicional de Saqib Iqbal Ahmed em Bangalore)