Crise habitacional no Haiti por terremoto deve durar até 2012 Centenas de milhares de desabrigados sobreviventes do terremoto de 2010 no Haiti deverão continuar morando em barracas até o fim deste ano, por causa da lentidão dos esforços de reconstrução, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na sexta-feira.