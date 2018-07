Crise intensifica 'dia mais deprimente do ano' para britânicos

Os britânicos estão sentindo os efeitos da chamada Blue Monday (expressão que pode ser traduzida como "Segunda-feira Triste") de forma particularmente intensa neste ano, de acordo com especialistas em tendências de comportamento. A Blue Monday é calculada de acordo com uma fórmula criada pelo psicólogo Cliff Arnall que leva em conta seis fatores para determinar o "dia mais deprimente do ano" na Grã-Bretanha. Em 2009, o dia identificado foi 19 de janeiro. A fórmula usa como base o clima (o país vive um inverno longo e rigoroso), dívidas, o número de dias passados desde as festas de Natal, o número de dias passados desde que foram quebradas as resoluções de Ano Novo, baixos níveis de motivação e uma sensação de que é preciso tomar alguma atitude. As notícias neste ano são ainda mais sombrias do que o próprio inverno, e o astral da população despencou, de acordo com pesquisadores. "Verificamos um aumento vertiginoso na preocupação com a economia, com maior rapidez e nos níveis mais altos já registrados", afirmou o especialista em pesquisas de opinião Ben Page. Incerteza O que impressiona os especialistas é a rapidez como a população foi afetada emocionalmente, ou seja, a maneira rápida como a "crise de crédito" se transformou em uma "crise psicológica". "Os níveis de incerteza são sem precedentes", avalia o executivo de uma agência de propaganda britânica, Ben Fennell. "Quando você tem os principais bancos falindo, ou correndo risco de falir, você está em uma situação completamente nova." O especialista em pesquisas de opinião Page culpa, em parte, a imprensa pelo elevado nível de preocupação observado nos britânicos. "Todo mundo está sendo convencido pela mídia de que existe um problema imenso com a economia, mesmo que sua empresa e seu emprego estejam absolutamente seguros", diz Page. "Isso altera o comportamento das pessoas e transforma um problema psicológico em um problema real", acrescenta. Padrões estabelecidos Especialistas em comportamento humano avaliam que o problema pode piorar, porque crises tendem a seguir padrões estabelecidos. A população lida bem com o problema nos primeiros três meses, depois, a atmosfera começa a se deteriorar, de acordo com pesquisadores. "Existe a possibilidade de que a situação esteja pior em março e abril do que estava em setembro", afirma o psicólogo Dai Llewellyn. As perspectivas não são nada animadoras, mas os especialistas dizem que, se o pior acontece, a maioria das pessoas consegue superar os problemas e dar a volta por cima. "As pessoas se recuperam e dão a volta por cima muito mais rápido do que caíram", diz Llewellyn. Segundo o psicólogo, esse pode ser um momento muito positivo na vida de algumas pessoas. "Em períodos como esses, indivíduos podem ser muito mais positivos, criativos e otimistas", avalia. "E não estou falando de voltar ao normal, estou falando de sobreviver e se superar." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.