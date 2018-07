Crise muda foco do investimento da indústria em 2009 A crise mundial fez cair a parcela das indústrias brasileiras que pretendem investir em 2009 na comparação com o ano anterior e também alterou o perfil desses investimentos, mostrou pesquisa da Confederação Nacional da Indústria divulgada nesta quinta-feira. Se, em 2008, a maioria dos investimentos planejados era voltado à expansão da produção das fábricas, neste ano, diante da desaceleração da demanda, as empresas estão focadas principalmente na melhoria de seus produtos. "A crise te obriga a ser mais competitivo", afirmou a jornalistas o economista da CNI Renato Fonseca ao apresentar os dados. O principal risco aos investimentos apontados pelos industriais entrevistados foi a incerteza econômica, citada por 75 por cento das empresas. A reavaliação de demanda veio em segundo lugar, com 43 por cento das respostas, e dificuldades relacionadas ao crédito (custo e escassez) foram apontadas por 37 por cento das empresas. A sondagem da CNI mostrou que 82 por cento das empresas pretendem investir em 2009, frente a 89 por cento no ano anterior. Segundo o estudo, 41 por cento dessas empresas apontaram como objetivo dos investimentos a melhoria da qualidade dos produtos, enquanto 40 por cento têm como intenção um aumento na produção. A queda na intenção de elevar a produção acompanhou uma elevação da percepção de adequação da capacidade instalada das fábricas à demanda prevista para o ano. Esse indicador, que varia de 0 a 100, ficou em 54,7 pontos, o maior desde o início da série da CNI em 2003. Valores acima de 50 pontos indicam capacidade mais que adequada para atender à demanda prevista para o ano que se inicia. "Se você acha que sua capacidade já está adequada, deixa de ser tão importante aumentar a produção", afirmou Fonseca. Ainda de acordo com a CNI, neste ano houve uma redução na expectativa de compra de matérias-primas. O índice que mede esta expectativa recuou de 56,4 pontos em 2008 para 38,1 pontos em 2009. A CNI ouviu 1.407 empresas, de 5 a 20 de janeiro. (Reportagem de Isabel Versiani)