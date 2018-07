Crise na Bolívia exalta papel de Lula na região, diz 'Le Monde'

A crise na Bolívia chama a atenção para o papel do Brasil e de seu presidente, afirma um artigo publicado na edição desta quinta-feira do jornal francês Le Monde. Veja também: Ouça a entrevista com o prof. José Alexandre Hage Governo e oposição boliviana assinam trégua Bolívia pode rachar, mas ninguém se beneficiaria, diz analista Bolívia tem histórico de golpes e crises Entenda os protestos da oposição na Bolívia Entenda o que é a Unasul Enviada especial fala sobre trégua na Bolívia Enviada do 'Estado' mostra fim dos bloqueios Imagens das manifestações "Forte pelo peso demográfico e econômico de seu país, Luiz Inácio Lula da Silva se comporta como líder regional. Ele tem as ferramentas para fechar um consenso e exercer uma influência mediadora aceitável dentro do subcontinente e no exterior, principalmente nos Estados Unidos". Segundo o jornal francês, após seis anos no poder, Lula desfruta de uma popularidade inoxidável, com índice de 64% de aprovação, e é respeitado na América Latina e em Washington. O Le Monde destaca que a decisão do presidente brasileiro em participar da reunião da União Sul-Americana de Nações (Unasul), no Chile, na segunda-feira, foi motivada por duas razões. A primeira seria pelo medo de que a instabilidade no país vizinho, de onde importa metade de seu gás, voltasse a interromper o fornecimento de energia, como aconteceu na semana passada. Mas, sobretudo, "o presidente brasileiro não gostaria, com sua ausência, deixar o campo livre para o turbulento Hugo Chávez". "Praticar a 'cadeira vazia' em Santiago teria permitido ao presidente venezuelano de atiçar ainda mais, com sua retórica bolivariana, um conflito que já havia estourado, com a ameaça de intervir militarmente em caso de necessidade para socorrer o aliado boliviano". Para o Le Monde, fazer o contrapeso a Chávez na América do Sul "virou uma preocupação recorrente de Lula". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.