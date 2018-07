Crise não altera idéia sobre capitalização--Gabrielli

Segundo ele, a estatal mantém a idéia de realizar a operação ainda no primeiro semestre desse ano e por meio do projeto enviado ao Congresso pelo governo, definindo a cessão de direitos de exploração de até 5 bilhões de barris de reservas de petróleo em troca indireta por ações da Petrobras.

A volatilidade vista nos mercados nos últimos dias não é vista como uma barreira ao projeto de levantar capital da estatal.

"Momentos de turbulência trazem dificuldades, mas também oferecem oportunidades", disse Gabrielli a jornalistas após participar de evento na Federação das Indústrias de São Paulo, argumentando que investidores saberão selecionar os projetos que podem representar agregação de valor.

"Nós confiamos nos nossos projetos", afirmou.

O presidente da Petrobras disse manter a confiança na aprovação do projeto de lei da capitalização no Congresso, apesar da demora para que o Senado inicie as votações, e acresentou que é com esse plano que a companhia continua trabalhando.

Questionado sobre as declarações recentes do pré-candidato oposicionista à Presidência, José Serra, sobre a eventual mudança na legislação do petróleo, Gabrielli preferiu não comentar, mas achou natural que qualquer candidato à Presidência no Brasil tenha uma posição sobre o assunto, dada sua importância.

Serra afirmou nesta semana ter dúvidas sobre se há necessidade da criação de uma nova estatal para gerir os interesses do Estado no possível novo sistema de produção, o de partilha.

O pré-candidato tucano afirmou ter dúvidas, também, sobre se efetivamente seria necessária uma mudança nas regras atuais do setor de petróleo.

(Edição de Denise Luna)