Crise vai mudar parâmetros do Orçamento de 2009, diz relator

Após se reunir com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o relator-geral do Orçamento de 2009, senador Delcídio Amaral (PT-MS), afirmou nesta quinta-feira, 16, que os parâmetros econômicos que balizam a peça orçamentária terão de ser alterados. "Indubitavelmente, em função de tudo o que estamos levantando, vamos ter um crescimento menor, talvez uma taxa de inflação um pouco maior por causa do câmbio, e o câmbio vai mudar", afirmou Amaral à Reuters. O senador adiou a apresentação do seu relatório preliminar - prevista inicialmente para esta semana - para avaliar a evolução da economia brasileira, que vive forte volatilidade no último mês em meio ao agravamento da crise financeira global. O projeto de lei orçamentária encaminhado pelo governo ao Congresso no final de agosto prevê crescimento de 4,5% para o PIB em 2009, inflação de 4,5% e taxa média de câmbio de R$ 1,71 por dólar. Estimativas do mercado levantadas pelo Banco Central já apontam para um câmbio médio de R$ 1,84 por dólar em 2009, com inflação de 4,80% e crescimento de 3,5%. (Reportagem de Natuza Nery)