Cristiano Ronaldo marca três gols no 8 x 2 do Real sobre o Deportivo Cristiano Ronaldo marcou sua 27ª trinca de gols e Gareth Bale conferiu mais dois na reação vigorosa do Real Madrid a derrotas consecutivas neste sábado, quando derrotou o Deportivo La Coruña por 8 x 2 no campo do adversário.