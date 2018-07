CRISTINA EM DOSE DUPLA Depois da bela abertura da temporada 2013 da Osesp, com Marin Alsop no pódio e Jean-Yves Thibaudet como solista, é a vez do segundo concerto imperdível do ano. E a razão é a presença de outra pianista: a baiana Cristina Ortiz. Nossa geniosa dama das teclas, brilhante intérprete de toque refinadíssimo, é a solista em duas obras: o 'Choro para Piano e Orquestra', de Mozart Camargo Guarnieri, e o 'Concerto nº 2 para Piano em Fá Maior, Op. 102', de Dmitri Shostakovich. O regente assistente Celso Antunes conduz ainda a estreia mundial de 'Sacre du Sacre para Orquestra, Op. 118', de Marlos Nobre, e 'Sinfonia nº 2 em Si Menor', de Alexander Borodin. Guilherme Conte