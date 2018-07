Cristina segue passos de Perón em cerco à mídia

Pouco antes de morrer, em 1974, o caudilho argentino Juan Domingo Perón assinalou: "Fui deposto quando tinha todos os meios de comunicação em meu favor. E ganhei as eleições quando os tinha todos contra mim!" Perón referia-se à sua queda, em 1955, quando mantinha um controle sem precedentes dos meios de comunicação, e a sua vitoriosa eleição, em 1974, quando a mídia era majoritariamente contrária a ele.

A frase do fundador do peronismo voltou à tona na quinta-feira, quando a Câmara aprovou a polêmica lei de radiodifusão, que determina maior controle da mídia por parte do governo da presidente Cristina Kirchner e seu marido e ex-presidente, Néstor Kirchner, considerado a verdadeira fonte de poder.

Os Kirchners, lembram analistas e representantes da oposição, emulam a ambição de Perón dos anos 40 e 50 de controlar os meios de comunicação. Do mesmo modo que o casal Kirchner tenta hoje destruir o poder do Grupo Clarín, o maior conglomerado de mídia argentino, Perón e Evita impuseram uma série de limitações aos órgãos privados e armaram uma superestrutura de meios de comunicação estatais, combinada a redes particulares de "empresários amigos".

Segundo o historiador Eduardo Lazzari, Perón inicialmente tentava defender-se dos ataques da oposição. Mas logo depois percebeu que a defesa não era suficiente e fechou jornais como La Prensa, entregue a sindicalistas fiéis.

Nos dois primeiros governos de Perón (1946-55), muitos donos de órgãos de comunicação foram pressionados a vender jornais, revistas e estações de rádio. Em alguns casos, se os empresários mostrassem obediência, podiam ser designados diretores de suas ex-empresas, estatizadas.

Além do colossal sistema de mídia estatal, Perón tinha o respaldo de três grupos nominalmente privados: a Editora Heynes, a Associação de Promotores de Telerradiodifusão e a Editora La Razón, que publicava o influente jornal homônimo.

Tal como o governo atual fez com o Clarín há duas semanas - com uma insólita blitz fiscal -, as companhias jornalísticas que resistiam ao assédio de Perón eram pressionadas pelo Fisco.

O braço inquisidor do governo peronista era a Comissão Bicameral de Atividades Argentinas, comandada pelo ultraperonista deputado Emilio Visca, que vasculhava os livros de contabilidade dos jornais não alinhados com Perón para ter argumentos para seu fechamento, confisco ou intervenção.

Esse foi o caso de La Prensa, jornal da aristocrática família Paz - definido pela revista americana Time como um dos mais respeitados do mundo na época - e detestado pela primeira-dama Evita Perón. O jornal, cuja tiragem era de 480 mil exemplares, tornou-se alvo de uma campanha do governo a partir de 1947.

La Prensa foi atacado pelas rádios pró-governo e enfrentou uma campanha oficial que promovia o boicote da compra de seus exemplares. Os anunciantes eram pressionados a ignorar o jornal - que encolheu das costumeiras 40 páginas para 12, por causa do racionamento de papel.

Em 1950, o governo confiscou as novas rotativas importadas e as destinou para o Democracia, jornal editado pelo Estado argentino. Em 1951, o sindicato dos jornaleiros ameaçou não distribuir mais o diário. Na sequência, com a aprovação do Congresso, o jornal foi confiscado e entregue à Confederação Geral do Trabalho (CGT), o braço sindical do peronismo.

O líder do bloco peronista na Câmara, John William Cooke, afirmou que o governo estava contra La Prensa porque o jornal "era contrário aos operários e aos peronistas".

Outros jornais, como La Nación - que já enfrentava o racionamento de papel de jornal, controlado pelo governo - tiveram de moderar suas críticas ao governo para evitar sofrer o mesmo destino de La Prensa.